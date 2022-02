Continuano ad imperversare con grande continuità le fake news di WhatsApp. Anche in queste settimane, nonostante la morsa del coronavirus in Italia si sia allentata, la piattaforma di messaggistica istantanea rappresenta una piazza virtuale zeppa di comunicazioni fasulle da evitare in ogni modo.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp hanno avuto una nuova accelerazione nelle scorse settimane, quando in Italia è divenuto ufficiale l’obbligo vaccinale per gli over 50. Proprio in virtù dell’obbligo per un’importante parte della popolazione, sulla chat alcuni malintenzionati stanno provando a vendere finti Green pass.

Stando alle comunicazioni inoltrate attraverso i gruppi o attraverso le cosiddette tante, sulla chat è possibile acquistare i Green Pass rafforzati al costo simbolico di 100 euro.

Ovviamente dietro queste comunicazioni per le certificazioni verdi non c’è nulla di vero. Questi messaggi infatti nascondono delle vere e proprie truffe per i lettori. Lo scopo principale dei malintenzionati del web è infatti. quello di estorcere denaro a tutti i lettori che scettici sul tema dei vaccini. In questo senso, si spiega anche la richiesta di bonifico dal valore di 100 euro.

Attenzione poi anche ai pericoli collaterali di questi messaggi su WhatsApp, tra cui la condivisione di dati riservati o anche la possibile attivazione di servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

E’ bene sottolineare che anche in questa fase tutte le informazioni corrette sui Green pass sono quelle assicurate dalle autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp è inoltre necessario segnalare il tutto ai tecnici della chat.