WhatsApp: buono Esselunga da 500 euro, ecco il messaggio incredibile

Le storie che circolano attraverso il web molto spesso hanno dell’incredibile, soprattutto quando le raccontano gli utenti comuni. Più persone che infatti durante questi giorni ci sono rapportate a WhatsApp, in quanto applicazione di messaggistica istantanea, hanno notato alcune stranezze.

Non sarebbe la prima volta che attraverso la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo si andasse a diffondere qualche truffa o qualche fake news. Da più giorni le segnalazioni però si stanno sprecando, visto che parlano insistentemente della possibilità di ottenere un buono da parte di Esselunga pari al valore di circa 500 €. Non servirà certo un genio per identificare il tranello: si tratta di una truffa, la quale vuole in ogni modo fa cliccare gli utenti sul link contenuto nel messaggio stesso. Secondo quanto riportato però Esselunga avrebbe preso le distanze dalla situazione pubblicando un comunicato ufficiale.

WhatsApp: Esselunga si dissocia dalla finta Promo che sta girando all’interno della chat

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.