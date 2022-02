Il miglior volantino di questi primi mesi del 2022 vi attende direttamente da Expert, al suo interno si possono scoprire incredibili prodotti a prezzi praticamente mai visti prima, i quali garantiscono un elevato livello di risparmio per tutti gli utenti.

La campagna promozionale non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò si tramuta nella possibilità di accedervi senza problemi in ogni negozio, alla stessa stregua del sito ufficiale. L’unico limite per quest’ultimo riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Se volete sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon gratis, ricordatevi di aprire subito questo canale Telegram dedicato.

Expert: le nuove offerte sono molto interessanti

Expert ha recentemente attivato una campagna promozionale altamente interessante, pensata per indurre gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, spendendo sempre molto meno. Coloro che vorranno mettere le mani su un vero e proprio top di gamma, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Apple iPhone 13 e Oppo Find X3 Neo; il primo è il modello più recente, lanciato direttamente nel corso degli ultimi mesi, viene commercializzato a 939 euro. L’alternativa più economica, mantenendo inalterate le prestazioni generali, è rappresentata dall’Oppo Find X3 Neo, disponibile a soli 549 euro.

Per gli utenti che invece vogliono spendere pochissimo, ecco arrivare una selezione di prodotti a meno di 400 euro, tra i quali spiccano Realme GT Master Edition, ma anche Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto E7 Power e l’ottimo Wiko Y62. Se volete conoscere da vicino il volantino, aprite qui.