I prezzi attivati da carrefour sono decisamente tra i più bassi che abbiamo mai visto, almeno nell’ultimo periodo, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti da pazzi, pensati appositamente per invogliarli ad avvicinarsi il più possibile all’acquisto finale.

Spendere poco con Carrefour è assolutamente semplice per svariati motivi, in primis l’acquisto in ogni negozio sul territorio nazionale; dovete infatti ricordare che tutti i prodotti sono disponibili al prezzo indicato indistintamente dalla regione di appartenenza, inoltre è prevista anche la garanzia di 24 mesi ad accompagnare ogni singolo acquisto.

Carrefour: questi sconti sono da far perdere la testa

Carrefour non finisce mai di stupire, per l’occasione l’azienda presentato una campagna piena di sconti interessanti, più che altro legati agli smartphone di fascia medio-bassa, quali possono essere Xiaomi Redmi Note 10 5G, TCL 20S, o anche semplicemente lo Xiaomi Redmi 9AT. Tutti sono commercializzati a meno di 300 euro, e garantiscono nel complesso discrete prestazioni.

L’unico accenno alla fascia alta della medesima categoria merceologica, è rappresentato dall’Apple iPhone 13, un prodotto di recentissima commercializzazione, ma che oggi viene proposto da Carrefour ad un prezzo troppo vicino al listino. Il modello da 128GB potrà difatti essere acquistato a 1059 euro.

Naturalmente all’interno del medesimo volantino sono disponibili altri prodotti ugualmente interessanti, a prezzi più o meno accessibili, il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso. Aprite il prima possibile il seguente link, per godere in esclusiva di tutte le offerte effettivamente incluse.