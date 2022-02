Namirial, uno dei più noti gestori di SPID, rende disponibile la prima casella di posta elettronica certificata (PEC) completamente gratuita in ricezione, la PEC si chiama: SpidMail. È un servizio creato per i soggetti privati e le persone fisiche, che possono inviare e ricevere documenti con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Ovviamente questo servizio è attivabile soltanto da chi è in possesso dell’identità digitale SPID.

SpidMail, rispetto ad altre soluzioni, consente a ogni persona di attivare e leggere il proprio domicilio digitale personale per ricevere comunicazioni certificate dalla Pubblica Amministrazione e non solo.

I vantaggi di SpidMail

L’attivazione della casella PEC e la ricezione di email sono completamente gratuite, ma l’invio dei messaggi di posta certificata è acquistabile in pacchetti a partire da 60 centesimi. Altre funzioni interessanti che si possono fare con SpidMail:

gestire la comunicazione con il Comune o con la PA centrale;

comunicare in via ufficiale con il proprio condominio;

dialogare con la Banca e chiudere un conto corrente;

inviare la domanda di iscrizione per partecipare a un concorso pubblico;

ricevere la busta paga su un canale certificato;

Con SpidMail sarà possibile iscriversi anche al registro INAD (Indice nazionale dei domicili digitali). Contiene il domicilio digitale di tutte le persone fisiche che hanno compiuto il 18° anno di età oltre agli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Infine, il servizio è già pronto per il recapito qualificato internazionale rispetto al regolamento eIDAS e allo standard REM.