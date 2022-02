Il debutto della famiglia Nubia Z40 è atteso nel corso dei prossimi giorni e il produttore sembra intenzionato a presentare due versioni del device. La versione base sarà affiancata dalla variante Pro che sarà caratterizzata da un comparto fotografico all’avanguardia.

Infatti, Nubia Z40 Pro sarà il primo smartphone al mondo ad equipaggiare il sensore fotografico Sony IMX787. Stando alle indiscrezioni lanciate da Panda is Bald su Weibo, l’ottica sarà da 50MP con una apertura focale da f/1.6 e una dimensione di 1/1,3 pollici.

Come se non bastasse, il device potrà contare anche sull’ottica custom da 35mm. Questa lunghezza focale risulta ideale per riprendere eventi, scattare foto ritratto o in generale per fotografare scorci urbani.

La nuova famiglia Nubia Z40 si sta preparando al debutto ufficiale e la variante Pro si preannuncia un camera-phone di altissimo livello

La somma di queste caratteristiche renderà il Nubia Z40 Pro un vero e proprio camera-phone. Non mancherà un sensore dedicato allo zoom periscopico che permetterà di effettuare foto al cielo stellato di elevata qualità.

Infine, il flagship sarà contrassegnato anche dall’elevata potenza. Sotto la scocca troverà spazio il SoC Snapdragon 8 Gen 1 che potrà operare senza restrizioni grazie al sistema di dissipazione del calore realizzato con materiali di livello aerospaziale.

Tra le altre caratteristiche attualmente note c’è il risultato del benchmark svolto sulla piattaforma Geekbench 5. Il device ha totalizzato 1228 punti nel test single-core e 3379 punti in quello multi-core.

Purtroppo al momento non si conosce la data di lancio ufficiale di entrambi i terminali della famiglia. Possiamo ipotizzare che Nubia presenterà in contemporanea la serie Z40 e la famiglia RedMagic 7 il prossimo 17 febbraio.