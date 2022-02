L’attenzione alla qualità dell’aria che si respira giornalmente sta diventando un tema sempre più centrale per gli utenti. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri clienti, Jya ha creato i nuovi purificatori Fjord e Fjord Pro.

I due nuovi purificatori d’aria sono pronti a fare il proprio debutto internazionale e nascono con l’intento di salvaguardare la salute di tutti i consumatori. Fjord e Fjord Pro saranno presentati globalmente il 10 febbraio.

Sarà passibile procedere con il pre-order a partire dal 21 febbraio fino al 13 marzo e gli utenti che riceveranno uno sconto di 40 euro. Le vendite invece partiranno il 14 marzo e il prezzo di lancio per Fjord e Fjord Pro sarà rispettivamente di 399 e 499 euro.

Jya si sta preparando a lanciare Fjord e Fjord Pro anche in Italia, i due purificatori d’aria uniranno un design ricercato e funzionalità all’avanguardia

Utilizzando tecnologia all’avanguardia, Jya ha realizzato prodotti dagli elevati standard qualitativi. Fjord e Fjord Pro combinano un sistema di filtraggio e sensori di ultima generazione ad un design unico e moderno. Grazie a questa fusione di elementi si ottiene un dispositivo premium bello da vedere ma soprattutto funzionale.

Stando a quanto dichiarato da Jya, Fjord ha un CADR di 450 m³/h con una capacità di pulizia dell’aria di 54㎡ per ora. La variante Pro invece ha un CADR di 550 m³/h ed è in grado di purificare fino a 62㎡. I filtri utilizzano il carbone attivo per filtrare le particelle a assorbire i composti organici volatili fino a 0.1μm. Inoltre, grazie all’utilizzo della luce UV è possibile sterilizzare i residui e quindi proteggere dal 99.95% dei batteri, virus, polline e formaldeide presenti nell’aria.

Il sistema integrato nei purificatori può analizzare la qualità dell’aria e offrire dettagli sulla presenza di PM10, PM2.5 e TVOC oltre che indicare la temperatura e l’umidità. Il tutto viene visualizzato sul display OLED presente su Fjord e Fjord Pro.

Grazie alla domotica, i sistemi possono essere collegati a Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Homekit per gestire l’avvio della pulizia dell’aria tramite la voce. Ricordiamo che i prodotti Jya sono già stati scelti da oltre 15 milioni di persone. I device realizzati dal produttore hanno ottenuto vari riconoscimenti internazionali come il premio IF Design e il Red Dot Awards.