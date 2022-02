Vodafone: offerte miracolose con 100GB e per soli 7 euro al mese

Non sarà semplice ostacolare Vodafone questa volta, visto che l’azienda ha scelto tre offerte strepitose per un obiettivo in particolare. Il colosso della telefonia europea vuole in ogni modo che i suoi vecchi clienti si ricredano, tornando sui propri passi.

Le nuove offerte Special sono pertanto state lanciate per questo motivo: eccone tre tutte nuove e con prezzi inimitabili.

Vodafone: arrivano le migliori promo per i rientri in Winback

Special Minuti 50 Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 50 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Kena, BT ENIA Mobile, Bladna mobile

Special Giga con 70GB prova Vodafone

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile 5,99 euro e dal secondo rinnovo 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Iliad, Lyca e vari MVNO

Special 100 Digital Edition prova Vodafone