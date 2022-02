Vodafone rinnova il suo parco offerte nel mese di Febbraio. Il provider inglese vuole essere sempre al passo con gli altri operatori nel campo della telefonia mobile e vuole in particolare rilanciare la sua sfida ad Iliad. Gli abbonati, tra le numerose tariffe a loro disposizione, in queste settimane potranno optare per la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

Questa ricaricabile del gestore inglese prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed una quota internet di ben 70 Giga per la connessione illimitata anche con le reti 4G.

I clienti che decidono di sottoscrivere la Special 70 Giga avranno un costo mensile per il rinnovo da vero e proprio ribasso: solo 7,99 euro. Gli abbonati interessati a questa promozione dovranno però aggiungere un prezzo aggiuntivo di 10 euro, una tantum, per la ricezione della SIM e per la contestuale attivazione della rete mobile.

In questo mese di Febbraio, in linea con le precedenti iniziative commerciali, Vodafone ha previsto una garanzia aggiuntiva per tutti i nuovi clienti. Gli abbonati che scelgono la Special 70 Giga infatti avranno l’assicurazione di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Stando a queste condizioni, quindi, l’operatore si impegna a non proporre rimodulazioni unilaterali sui costi della tariffa.

Per sottoscrivere questa vantaggiosa ricaricabile con 70 Giga per internet, gli interessati devono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Come per altre tariffe low cost anche in questo caso è necessaria la portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad.