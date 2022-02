Rimuovere foto, commenti e altre attività da Instagram è diventato molto più semplice grazie alle nuove funzionalità. Gli utenti potranno eliminare in blocco commenti e post, nonché controllare le interazioni precedenti e l’attività di ricerca, come parte dei nuovi controlli dell’account implementati dall’app di condivisione delle immagini.

La tua attività”, una nuova parte degli account degli utenti, ospiterà le funzionalità e le funzionalità aggiuntive. Secondo Instagram, l’idea è quella di rendere più facile tornare indietro e rimuovere le interazioni precedenti con amici e familiari. Tuttavia, mentre era tecnicamente fattibile per eliminare i Mi piace, i commenti e i post precedenti di Instagram, l’unico metodo per farlo senza cancellare completamente il tuo account era esaminare manualmente i tuoi vecchi post uno alla volta, il che ha richiesto molto tempo.

Instagram sta migliorando costantemente la piattaforma

Con l’aggiunta di una sezione “la tua attività”, gli utenti saranno in grado di vedere rapidamente la sequenza temporale precedente e i post di storie, nonché i propri Mi piace e commenti sui feed di altri utenti. È inoltre disponibile una scorciatoia per controllare il tempo trascorso nell’app, la cronologia delle ricerche, i clic sui collegamenti e il comportamento a livello di account, come le modifiche al nome utente.

È stato a dicembre che Instagram ha anticipato i cambiamenti imminenti, aggiungendo che sarà “particolarmente fondamentale per i bambini comprendere in modo più completo quali informazioni hanno condiviso su Instagram”. Negli ultimi mesi, l’app è stata oggetto di crescenti critiche per implementare maggiori garanzie di sicurezza per gli utenti più giovani e rendere più semplice l’eliminazione delle attività precedenti potrebbe essere visto come un metodo per “depressurizzare” l’app.