Microsoft Teams riceve continuamente nuove funzionalità e sembra che Microsoft ne abbia altre in lavorazione. Secondo la roadmap di Microsoft 365, Microsoft sta lavorando su alcuni connettori, uno dei quali è una nuova integrazione di LinkedIn per discussioni individuali in Teams, che semplifica l’apprendimento dei colleghi senza cambiare contesto.

La funzione sarà attiva il prossimo mese e aggiungerà una scheda LinkedIn al pannello della chat per un contatto specifico. In questo modo, puoi saperne di più sulla divisione del tuo collega, sulle precedenti esperienze lavorative e su altre informazioni. Ciò potrebbe rendere più facile sapere chi contattare se hai bisogno di assistenza per un’attività specifica.

Linkedin e OneDrive sanno integrati nella piattaforma Microsoft

Poiché Microsoft è incentrata sull’integrazione dei suoi servizi, vedere Teams e LinkedIn interagire più da vicino non dovrebbe sorprendere. Ma questa non è l’unica integrazione su cui Microsft sta lavorando per Teams: funzionerà bene anche con OneDrive.

Quando usi OneDrive for Business sul Web, sarai presto in grado di scoprire tutti i file dei tuoi team in Luoghi personali in una nuova sezione denominata I tuoi team. Se hai mai scambiato file su Teams ma hai avuto difficoltà a trovarli poiché non sapevi da quale chat provenissero, questo dovrebbe tornare utile. Inoltre, quando visiti un sito di SharePoint, sarai in grado di vedere i file di Teams collegati a quel sito, il che aggiunge un altro livello di connessione. Entrambi questi miglioramenti dovrebbero entrare in vigore ad aprile.

Oltre alle integrazioni, Teams sta acquisendo una nuova funzionalità che sarà utile: un filtro per le comunicazioni non relative alle riunioni. Se disponi di un ampio elenco di chat e desideri solo vedere chat “autentiche” individuali o di gruppo, puoi utilizzare questo nuovo filtro per eliminare dal tuo elenco le chat relative alle riunioni e le discussioni sui bot. Questo dovrebbe rendere più facile selezionare una persona o un gruppo specifico con cui parlare, soprattutto se hai molte conversazioni di riunione che occupano spazio. Questa è un’altra funzionalità che sarà accessibile a marzo.