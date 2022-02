Nella versione più recente del sistema operativo sono state scoperte numerose funzionalità di Windows 11 precedentemente sconosciute. Sebbene Microsoft non abbia reso pubblico questo ultimo batch di funzionalità pre-rilascio sotto forma di un annuncio, sono troppo interessanti per non menzionarle e chissà, potrebbero arrivare a Windows 11 abbastanza presto.

Gli adesivi per il desktop, la possibilità di rimuovere la barra delle applicazioni quando si utilizza il dispositivo in modalità tablet e un’area di sostenibilità nelle impostazioni di Windows sono tra le funzionalità che potrebbero arrivare.

Windows 11 si prepara a nuovi aggiornamenti

Gli adesivi desktop potrebbero essere l’elemento più divertente di questa nuova violazione, che è stata rilasciata per la prima volta su Twitter dal leaker di dati e ingegnere del software Albacore. Gli adesivi dovrebbero essere inclusi nella sezione di personalizzazione e, a differenza degli attuali widget di Windows 11, rimarranno bloccati sul desktop fino a quando non li rimuoverai. Albacore ha affermato che gli adesivi dovrebbero rimanere sul desktop a meno che non si esegua una presentazione e che per utilizzarli è necessario disporre di un solo monitor.

Coloro che cercano di utilizzare adesivi sui computer della scuola presto potranno farlo, secondo Albacore, che afferma anche che gli amministratori di sistema saranno in grado di interrompere la funzione. È terribile che gli adesivi siano attualmente limitati a un solo monitor. Questa potrebbe essere un’impostazione temporanea mentre la tecnologia è ancora in fase di sviluppo.

Albacore cita anche altre due novità che potrebbero farsi strada in Windows 11: la modalità tablet e una nuova area Sostenibilità nelle Impostazioni. Ciò è stato scoperto utilizzando una nuova funzionalità della barra delle applicazioni denominata “Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni durante l’utilizzo del dispositivo come tablet”. Questa potrebbe essere una caratteristica interessante per i possessori di computer 2 in 1 che possono essere cambiati in modalità tablet.