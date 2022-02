Apple ha lasciato da solo il modello MacBook Pro entry-level quando ha rinnovato la linea MacBook Pro lo scorso autunno. Ci sono state segnalazioni secondo cui l’azienda sta lavorando a una nuova versione del computer che includerà il suo prossimo chip M2. Ora abbiamo una comprensione più chiara di cosa aspettarci dall’azienda secondo Mark Gurman di Bloomberg.

Nel numero più recente della sua newsletter Power On, Gurman prevede che il modello entry-level seguirà le orme dei suoi fratelli e abbandonerà la tanto diffamata Touch Bar. Sottolinea che è improbabile che la macchina contenga la tecnologia di visualizzazione ProMotion vista sul MacBook Pro 2021, il che significa che non consentirà una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido.

MacBook Pro: Apple potrebbe annunciare il dispositivo nei prossimi mesi

Anche la retroilluminazione mini-LED è esclusa, quindi non aspettarti che il display del modello base sia luminoso come i pannelli dei suoi fratelli. L’archiviazione interna è un’altra area in cui potresti dover fare sacrifici se decidi di acquistare l’ultimo modello.

Apple intende offrire almeno quattro Mac con alimentazione M2 nel 2022, secondo Gurman. A parte il già citato MacBook Pro, la società sta pianificando di aggiornare il MacBook Air, l’iMac da 24 pollici e il Mac Mini entry-level con la versione più recente del suo silicio interno. Ci sono anche voci secondo cui Apple sta lavorando su un iMac Pro da 27 pollici con le sue CPU M1 Pro e Max.

Gurman non ha specificato quando i fan di Apple dovrebbero attendere il rilascio del nuovo modello di MacBook Pro. È improbabile che il computer appaia al prossimo lancio dell’hardware dell’azienda. In una storia diversa pubblicata all’inizio di questa settimana, Gurman ha affermato che Apple intende organizzare un evento intorno all’8 marzo. L’azienda dovrebbe lanciare un nuovo iPhone SE e iPad Air in quel momento.