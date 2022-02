Se la Cupra Formentor ti fa pensare: “Un modello dall’aspetto sportivo con un nome spagnolo? È una Lamborghini?”, è una buona ipotesi, ma sbagliata.

Sì, Lamborghini nomina le sue auto in spagnolo, ma Cupra è un marchio spagnolo a sé stante (è la derivazione delle prestazioni sportive di Seat) e Formentor è il suo secondo SUV. Però, è la prima vettura costruita in maniera totalmente indipendente da mamma Seat. Infatti, Cupra dal 2018 è un marchio separato ed unico e con Formentor ha dato il via alle vetture costruite in maniera totalmente autonoma.

Offerta sulla nuova Cupra Formentor solo per febbraio

Fin da subito Cupra Formentor ha avuto un gran successo sul mercato, infatti, è entrata a far parte della lista delle auto più importanti nel 2021. Il suo modello “entry level” è il 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) e 250 Nm di coppia massima, cambio manuale a sei rapporti e un prezzo di listino che parte da poco più di 33.000 € – Ipt esclusa, comprensivo di due anni di garanzia aggiuntiva (fino a un massimo di 40.000 km), cerchi in lega da 18 pollici, fari full led e Cruise Control adattivo.

Questa motorizzazione ed allestimento è in offerta per tutto il mese di febbraio con uno sconto di 2.190 euro, portando il prezzo di listino a 31.250 euro. Un’occasione da non perdere se stavate pensando di acquistare il SUV compatto di casa Cupra, una vettura concreta pensata ad un pubblico molto più giovane rispetto alle sorelle maggiori di casa Seat.

Se avete un’anima più sportiva, c’è la sorella maggiore VZ5 con 390 CV, trovate tutte le informazioni sul nostro articolo: Cupra Formentor VZ5 arriva in Italia