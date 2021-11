Finalmente il grande momento è arrivato e presto gli appassionati potranno mettere le mani sul volante e i piedi sull’acceleratore della nuovissima e attesissima Cupra Formentor VZ5. Un gioiello che unisce sportività a eleganza ed equilibrio in un motore decisamente spinto che promette da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Inoltre, arriva in Italia, per ora in pre ordine, in serie limitata con sole 7 mila unità destinate ai concessionari a 62.350 euro.

Cupra Formentor VZ5: non servono parole

Non servono parole per descrivere la nuova Cupra Formentor VZ5 che a breve sarà disponibile presso i concessionari in Italia. La scelta della casa automobilistica però è stata quella di realizzare un prodotto unico e speciale anche nelle quantità. Infatti di questo modello saranno disponibili, in serie limitata, solo 7.000 unità.

Questa speciale auto unisce l’idea di SUV a un mezzo super sportivo che non teme nulla. Ecco come Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA e SEAT, ha così esordito durante la presentazione di questo modello:

“Celebriamo il terzo anniversario del marchio con CUPRA Formentor VZ5, unendo le prestazioni eccezionali dell’acclamato motore a benzina cinque cilindri di cui è dotata a un design esterno ancora più ricercato, per un’auto che rappresenta la massima espressione delle prestazioni per gli appassionati“.

Scopriamo allora le caratteristiche di Cupra Formentor VZ5 descritte proprio sul sito ufficiale della casa automobilistica che ha prodotto questo gioiellino.

“Cupra Formentor VZ5, con un propulsore 2.5 TSI cinque cilindri in grado di erogare 390 CV e 480 Nm di coppia, è la massima espressione delle prestazioni. Accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Pinze freno a sei pistoncini Akebono 18” a elevate prestazioni ed esclusivi cerchi in lega Cupra 20”“.

Non vediamo l’ora di provarla su strada per scoprire e toccare con mano il suo carattere sportivo. Molto belli anche gli interni: “All’interno spiccano elementi come il volante racing CUPRA, il sistema di infotainment VZ da 12’’ e le soluzioni per la connettività. Il tocco finale è costituito dai nuovissimi sedili avvolgenti CUPBucket in pelle, presentati per la prima volta per Formentor VZ5“.

Vi ricordiamo che tra le migliori 5 auto plug-in c’è anche la Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid.