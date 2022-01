Come riportato da Ansa Motori, la Cupra Formentor e-Hybrid ha accompagnato il fotografo Paolo Pellegrin dell’agenzia Magnum Photos, in un viaggio emozionale tra i paesaggi della Groenlandia.

Questo viaggio è stato organizzato in occasione del servizio fotografico “DriveTheChange” dedicato appunto all’integrazione tra paesaggi ed auto. Il fine di questo progetto è quello di sensibilizzare ulteriormente le persone sul tutelare la natura. Il compagno d’avventura disegnato è la Cupra Formentor e-Hybrid.

Perché la Groenlandia?

La Groenlandia è la più grande isola esistente sul nostro pianeta ed anche la nazione con la minor densità demografica. Essendo la sua superficie quasi interamente coperta da ghiaccio e avendo una temperatura massima di 10°, la Groenlandia è stata scelta dal team dello studio e dalla Cupra come scenario per mettere in evidenzia l’impatto del cambiamento climatico.

Per rimanere in tema con la sostenibilità ambientale, l’intero team è approdato sulle coste della Groenlandia a bordo di una nave invece di scegliere un sistema di trasporto più veloce.

Obiettivo del fotografo è stato quello di mostrare la potenza della natura, ma allo stesso tempo anche la sua fragilità. Per poterlo fare ha ritratto la Cupra Formentor e-Hybrid in scenari estremi che solo questo paese poteva regalare. Paolo Pellegrin ha usato la luce naturale come chiave delle sue foto, visto che in quel territorio le ore di luce sono di circa 20 al giorno. Il team si è mosso lungo le coste della Groenlandia, dove è possibile trovare la maggior parte dei villaggi, per scoprire la loro cultura. Il viaggio è durato complessivamente 2 settimane.