Mancano solo pochi giorni al nuovo evento Unpacked di Samsung, quando la serie Galaxy S22 e i nuovissimi tablet verranno ufficialmente svelati. I Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra sono stati ampiamente diffusi dalla scorsa primavera e siamo entusiasti di metterci le mani sopra come i primi tablet di fascia alta dell’azienda in due anni. Una nuova immagine del Tab S8 Ultra è emersa online, dandoci una buona idea di come apparirà e funzionerà il suo insolito display.

Mentre il Tab S8 e il Tab S8+ sono aggiornamenti abbastanza ordinari della serie Tab S7, il nuovo modello Ultra di quest’anno è un’aggiunta sovradimensionata alla serie di tablet già presenti sul mercato. Con un display da 14,6″, è uno dei tablet più grandi e popolari che abbiamo visto e potrebbe funzionare bene come sostituto del laptop se collegato a un adattatore per tastiera di terze parti. Ha anche fotocamere frontali migliori rispetto ai suoi fratelli più piccoli, ma c’è un problema: c’è una tacca integrata nello schermo.

Galaxy Tab S8 Ultra: il tablet arriverà questa settimana

Se hai fantasticato su una grande lavagna ma non riesci a sopportare l’immagine di una barra nera sempre presente sullo schermo, una nuova ripresa del tablet in natura potrebbe fornire alcune informazioni su come apparirà. Nell’immagine, il Tab S8 Ultra, che sembra essere un prototipo per il prossimo Galaxy S22, mostra le sue cornici ultrasottili, piene di una tacca che sporge dalla parte superiore del display quando viene tenuto orizzontalmente.

Alcuni potenziali consumatori potrebbero trovare fastidioso questo ritaglio, ma sembra che Samsung abbia fatto del suo meglio per evitare che fosse troppo invasivo. Per prima cosa, molto probabilmente si fonderà nella barra di stato durante il normale utilizzo, apparendo solo quando si visualizzano foto o filmati a schermo intero. Quando la serie Tab S8 verrà rilasciata alla fine di questa settimana, saremo finalmente in grado di vedere come la tacca influirirà sull’uso regolare.