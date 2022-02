Samsung ha posticipato il rilascio del Galaxy S21 FE, senza dargli alcuna possibilità di diventare popolare, e potrebbe succedere anche per il Galaxy A73. Normalmente, l’azienda rilascia un set di smartphone Galaxy A5x e A7x, ma quest’anno sarà diverso. Il Galaxy A53 sarà il primo device ad arrivare sul mercato e dovrebbe diventare uno dei dispositivi più popolari dell’azienda dopo i suoi predecessori. Il Galaxy A73 sarà presentato solo un mese dopo. Si prevede che ciò accadrà ad aprile, il che suggerisce che il Galaxy A53 sarà rilasciato a marzo.

Si dice che il Galaxy A53 abbia un processore Exynos 1200, un display AMOLED a 120 Hz, una fotocamera da 64 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W. Il Galaxy A73 è dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD +, un processore Snapdragon 750G, 8/128 GB di RAM, Android 12 con shell One UI, un sensore da 108 MP 4 e una batteria da 5000 mAh.

Galaxy A53 e Galaxy A73 arriveranno con display AMOLED

Una fonte tedesca, che rivela regolarmente dettagli su dispositivi inediti, ha pubblicato fotografie di alta qualità dello smartphone Samsung Galaxy A53, che sostituisce il popolare Galaxy A52. Secondo le immagini, lo smartphone sarà molto simile al modello esistente. Questo vale sia per il pannello anteriore che per quello posteriore. L’unità fotocamera manterrà non solo il design esistente, ma anche i suoi sensori, che saranno configurati con sensori con risoluzioni di 64, 12, 5 e 5 megapixel.

Il passaggio dal sistema a chip singolo Snapdragon 750G al proprio Exynos 1200 con due grandi core a 2,4 GHz e sei piccoli core a 1,8 GHz è forse il progresso più significativo nella piattaforma hardware. Uno schermo Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e un frame rate di 120 Hz, 6-8 GB di RAM e 128 GB di memoria flash completano l’elenco delle funzionalità.

Non ci sono informazioni su quando verrà rilasciato lo smartphone. Tuttavia, potrebbe debuttare a marzo.