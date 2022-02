Il produttore cinese Xiaomi ha da poco svelato ufficialmente anche in Italia la sua nuova serie di smartphone Redmi Note 11. Nel corso delle ultime ore, però, la versione re-branded Poco X4 5G è stata avvistata sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Poco X4 5G: il re-branded di Redmi Note 11 Pro è stato avvistato sul portale Geekbench

Come da tradizione, ormai, sappiamo che l’azienda cinese Xiaomi presenta alcuni suoi smartphone per altri mercati specifici sotto altri marchi, come ad esempio Poco. Il prossimo Poco X4 5G, in particolare, sarà una versione re-branded destinata per il mercato indiano del nuovo Redmi Note 11 Pro.

Nel corso delle ultime ore, come già accennato, questo smartphone è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Qui lo smartphone ha totalizzato 688 punti in single core e 2052 punti in multi core. Stando ai risultati, sembra che a bordo del dispositivo ci sarà il SoC Snapdragon 695 e sembra che quest’ultimo sarà affiancato da una GPU Adreno 619 e da almeno 6 GB di memoria RAM. Dal punto di vista del software, sembra invece che troveremo ancora Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, la MIUI in versione 12.

Trattandosi di una versione re-branded di Redmi Note 11 Pro, ci aspettiamo anche sul nuovo Poco X4 5G la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.67 pollici in FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Potrebbe tuttavia cambiare qualche dettaglio estetico del device, magari con qualche nuova inedita colorazione.