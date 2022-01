Dopo averla annunciata ufficialmente lo scorso novembre, la nota azienda cinese Xiaomi è pronta a far sbarcare in Europa e anche in Italia la sua nuova serie di smartphone Xiaomi Redmi Note 11. Il debutto ufficiale è previsto per il prossimo 26 gennaio 2022.

Xiaomi presenterà i nuovi Xiaomi Redmi Note 11 il prossimo 26 gennaio 2022

Qualche giorno fa erano emerse in rete alcune indiscrezioni sul possibile arrivo anche in Europa dei nuovi smartphone di fascia media a marchio Xiaomi e ora l’azienda lo ha confermato ufficialmente. Come già accennato, infatti, l’azienda presenterà ufficialmente i nuovi Xiaomi Redmi Note 11 anche in Italia il prossimo 26 gennaio 2022. Lo ha comunicato tramite alcune immagini teaser postate sui vari social network.

Sappiamo già che questa serie include diversi dispositivi e per il momento non sappiamo quali saranno effettivamente presentati per il mercato italiano durante questo evento. Tra questi, potrebbe esserci molto probabilmente il nuovo Redmi Note 11 4G.

Quest’ultimo vanta la presenza di un display IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, troviamo sotto al cofano il processore MediaTek Helio G80. Tuttavia, secondo alcuni rumors, la versione che sarà distribuita in Europa potrebbe avere a bordo il SoC Snapdragon 680. Il comparto fotografico è invece costituito da tre fotocamere posteriori con sensori da 50, 8 e 2 MP, mentre sul fronte la fotocamera anteriore è da 8 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh, anche se dispone del solo supporto alla ricarica rapida da 18W.

Vi ricordiamo infine che, stando a quanto è emerso in queste settimane, i prezzi di vendita di questi smartphone partiranno da circa 249 euro.