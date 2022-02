I giocatori si chiedono da tempo se e quanto arriverà un nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto. Il fantomatico GTA 6 è costantemente al centro di indiscrezioni e anticipazioni da parte di presunti insider.

Rockstar Games non ha mai confermato ufficialmente l’esistenza del titolo, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. L’azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare il debutto di GTA Online e GTA V per console next-gen.

Come più volte ribadito, si tratta di un evento senza precedenti per un gioco che si appresta ad estendere il proprio supporto alla terza generazione di console consecutiva. La stessa software house è consapevole di questa situazione e ha scelto di ringraziare tutti i propri giocatori per la fiducia e il seguito.

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022