Gli utenti che giocano regolarmente a GTA Online e GTA V sono tantissimi e Rockstar Games vuole ringraziarli tutti. La community è ancora fortemente legata ad un titolo che può vantare ben 9 anni sulle spalle e il supporto a tre generazioni di console.

Ecco quindi che la software house si impegna costantemente a rilasciare sempre nuovi contenuti sotto forma di DLC gratuiti. Nel corso del 2021 si sono susseguite le espansioni Los Santos Tuners e The Contract che hanno introdotto nuove meccaniche di gioco e missioni.

Tuttavia il 2022 sarà ancora più importante per GTA V e GTA Online. Rockstar Games infatti si sta preparando al supporto completo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S con l’arrivo della versione “Expanded and Enhanced“.

Rockstar Games ha svelato quando GTA V e GTA Online faranno il proprio debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Come confermata dalla software house con un annuncio sul proprio blog, a partire dal 15 marzo gli utenti in possesso di una console next-gen potranno giocare ad entrambi i titoli sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione. I due giochi potranno girare ad una risoluzione in 4K e a 60 frame per secondo.

Le novità grafiche inoltre includeranno l’aumento delle texture e della distanza visiva, il supporto all’HDR e soprattutto al ray-tracing. Non mancheranno anche novità tecniche per rendere i caricamenti più veloci, supportare l’audio 3D e il feedback aptico avanzato.

Il passaggio da una generazione all’altra di console sarà indolore per i giocatori. Infatti gli utenti potranno migrare i salvataggi e i personaggi di PS4 e Xbox One sulle console di nuova generazione. Questo permetterà di riprendere a giocare a GTA V e a GTA Online esattamente da dove si è interrotto.

Inoltre, Rockstar Games ha pianificato il lancio della versione standalone di GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questa versione includerà esclusivamente il multiplayer online e potrà essere giocata senza la storia base che ha come protagonisti Franklyn, Micheal e Trevor.