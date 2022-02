I cani robot saranno utilizzati per pattugliare il confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico. Questa decisione ha sollevato svariate critiche su quanto questa mossa sia invasiva e disumanizzante.

Il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) degli Stati Uniti spiega ufficialmente l’uso dei cani robot per sorvegliare i confini più a sud del Paese. L’obiettivo è sfruttare queste tecnologie per aumentare i controlli delle frontiere. Secondo gli USA, questo riduce “l’esposizione a rischi potenzialmente letali”. “Il confine con il Messico può essere un luogo inospitale per l’uomo”.

Alcuni critici avevano precedentemente paragonato il cane robot della compagnia Ghost Robotics ad un concetto distopico e di fantascienza. L’azienda, che sta collaborando con il DHS per lo spiegamento, lo scorso anno ha svelato anche il primo cane robot con un fucile sulla schiena. L’American Civil Liberties Union, un’organizzazione senza scopo di lucro, ha affermato che l’amministrazione Joe Biden dovrebbe interrompere immediatamente il programma che prevede l’uso di questi robot.

Cani robot al confine tra Stati Uniti e Messico, la nuova arma statunitense

“Il piano che punta ad utilizzare cani da pattuglia robotici è un disastro per la libertà civile in divenire. Il governo deve ritrattare questa proposta pericolosa. L’amministrazione Biden deve mettere un freno allo scivolamento del nostro Paese verso una distopia anti-immigrati“. Nonostante le condizioni dure e inospitali al confine tra Stati Uniti e Messico, il DHS ritiene che molti tipi di attività illegali si verifichino nelle regioni aride. “Oltre ai comportamenti criminali standard, lungo il confine ci sono tanti casi di traffico di esseri umani, droga e altro, comprese le armi da fuoco o di distruzione di massa”. Queste attività possono essere condotte da chiunque, da un individuo solitario, fino a organizzazioni criminali transnazionali, terroristi o governi ostili.

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Science, ha anche rilevato che questo terreno potrebbe diventare più inospitale nei prossimi decenni a causa della crisi climatica in corso. Ciò comporterebbe un aumento del rischio di morte per disidratazione tra i migranti privi di documenti che attraversano il confine. “Operando nel deserto o in montagna, agenti e ufficiali devono fare i conti con il terreno accidentato, il caldo e l’umidità elevati.”

Per molti è pura allucinazione collettiva pensare che questo giustifichi la decisione presa dagli Stati Uniti di gestire il confine con il Messico in questo modo. I cani robot sono attualmente in fase di test. Sono sotto osservazione per le loro capacità di comportarsi come una sentinella o di trasportare carichi utili su terreni accidentati.