Iliad show con la nuova fibra ottica a 5 Gigabit per secondo, solo 15,99 euro

Dopo la grande corsa per riuscire a conquistare gli utenti del mondo mobile, Iliad sia ventura verso nuovi orizzonti. Questi qui sembrerebbero però già esser stati ampiamente esplorati dal provider, il quale è riuscito dunque ad entrare nel mondo della telefonia fissa.

Durante le ultime settimane grande attenzione si era spostata alla promozione da 120 giga con il 5G gratis, la quale tornava d’attualità. Tutto è vero cambiato in breve tempo, visto che gli utenti hanno a corto di buon grado il lancio della prima offerta in fibra ottica del gestore. Iliad infatti ha ritenuto opportuno lasciare a febbraio questa nuova soluzione, la quale comporterà una gran risparmio per tutti coloro che la sceglieranno a maggior ragione se sono già clienti con lo smartphone.

Iliade: l’offerta in fibra ottica costa solo 15,99 € al mese per sempre

Lo scopo di Iliad è sempre lo stesso, ovvero quello di sorprendere e portare la concorrenza a non avere alcuna chance di successo. Con la nuova offerta di telefonia fissa, sembrerebbe che il colosso ci sia riuscito anche questa volta. Il noto provider proveniente dalla Francia lancia quindi la sua fibra ottica che arriva alla straordinaria velocità di 5 Gbps.

Inoltre tutti potranno beneficiare anche di minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore sia fisso che mobile e non solo in Italia, ma anche verso l’estero. La promozione in questione e costa solo 15,99 € per tutti coloro che hanno già un’offerta Iliad sullo smartphone. Coloro che invece non sono già clienti del gestore possono pagare ogni mese e per sempre solo 23,99 €.