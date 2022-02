Iliad fa la rivoluzione: la fibra a 5Gbps arriva per 15,99 euro al mese

I giochi continuano ad andare avanti per quanto riguarda la telefonia fissa, la quale accoglie un nuovo iscritto: il gestore Iliad. Dopo aver fatto terra bruciata intorno a sé con le sue offerte migliori del mondo del mobile, il noto provider proveniente dalla Francia è riuscito a dare una grande scossa anche alla telefonia fissa.

Come era stato già preannunciato molto tempo prima, Iliad ha scelto di entrare a far parte del mondo della fibra ottica. È nata infatti una sola offerta che però potrà mettere d’accordo tutti gli utenti ed eventuali clienti: il prezzo e i contenuti possono rendere questa soluzione la migliore sul mercato. L’idea di rivoluzione funziona anche in questo caso, soprattutto vista la grande velocità a cui viaggerà la fibra. Il prezzo poi è davvero impressionante, anche per coloro che non sono già clienti Iliad sullo smartphone.

Iliad offre la fibra ottica fino a 5 Gbps con tutto illimitato al prezzo di 15,99 € al mese per sempre

Era difficile immaginare che è un’altra promozione di tipo fisso potesse venir fuori con così tante velleità.

La promo di Iliad al momento permette a tutti di avere nuovi spiragli per risparmiare ma allo stesso tempo godere ti una qualità inedita fino ad ora. Grazie alla nuova offerta, ecco che tutti coloro che sono già clienti con lo smartphone potranno pagare solo 15,99 euro al mese. In caso contrario, il prezzo sarà di 23,99 euro al mese per sempre.

La promo predispone la fibra ottica a 5 Gbps con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori anche internazionali.