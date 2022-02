Questa settimana, Discord inizierà a testare una serie di nuove funzionalità in alcune delle sue comunità più grandi. La rete di social audio e chat è iniziata collegando i giocatori per il gioco online, ma si è evoluta in uno dei metodi più importanti per sviluppare una sana comunità online, completa di emoticon personalizzate, eventi live, canali tematici e una pletora di terze parti plugin che possono fare tutto il resto.

L’organizzazione afferma che quando il numero di server aumenterà, le cose potrebbero diventare ingestibili. In qualsiasi momento, centinaia di migliaia di persone sono online in alcune delle comunità più popolari di Discord (il server ufficiale del gioco di ruolo cinese Genshin Impact ne vantava più di 300.000 in questi giorni, e questo è solo un esempio).

Discord si prepara ad un grande aggiornamento

Un server Discord è simile a un subreddit in tempo reale, tranne per il fatto che invece di entrare e uscire dalla conversazione, un gran numero di persone sta chattando dal vivo contemporaneamente. Funziona molto bene per le comunità più piccole ed è facile rimanere in cima al discorso, ma man mano che quei server aumentano, a volte molto si perde nel mix.

La prima nuova funzionalità fornisce un canale simile a un forum per i server da utilizzare come hub per “conversazioni più coordinate”. L’idea è che le persone possano entrare e uscire da questi canali unici in modo asincrono senza perdersi, proprio come fanno su Reddit. È anche un buon metodo per richiamare i contenuti passati che sono ancora rilevanti e collegare le persone in un thread continuo, consentendo ai temi di conversazione di evolversi nel tempo.

A parte i forum, Discord proverà una nuova funzionalità in stile home page che raccoglie argomenti caldi, fornendo un’istantanea di contenuti tempestivi che sono importanti su quel server in qualsiasi momento. Molti server utilizzano già canali di notizie dedicati per realizzare qualcosa di simile, ma quei luoghi non sono molto dinamici e generalmente non offrono molto oltre alla pubblicità di annunci significativi.