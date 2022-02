Non appena l’evento Galaxy S22 Unpacked sarà terminato, possiamo iniziare a pensare alle voci sul Galaxy S23 Ultra che stanno circolando. Tuttavia, leaker come IceUniverse ci stanno costringendo a farlo poiché, dopo aver segnalato l’esistenza di una nuova fotocamera Galaxy S23 Ultra da 200 MP, stanno ora pontificando sulla possibilità di un nuovo display e design.

Secondo le fonti di IceUniverse, la presunta capacità di Samsung di produrre un display a quattro curve è stata convalidata e un pannello di questo tipo potrebbe essere utilizzato sul Galaxy S23 Ultra per la prima volta nella sua storia.

Galaxy S23 Ultra arriverà nel 2023

Secondo un rappresentante di Verizon che ha parlato con noi ieri, l’S22 Ultra dovrebbe sfoggiare un display curvo, ma quelle curve ora potrebbero estendersi anche ai lati del pannello superiore e inferiore quando arriverà il momento del suo successore.

Con telefoni come Honor Magic, che ha uno schermo a tre curve, e il concept phone Xiaomi, non c’è dubbio che un’azienda con le capacità ingegneristiche di Samsung Display potrebbe essere in grado di creare un pannello del telefono che si inclina su tutti e quattro i lati del pannello del telefono.

A questo punto delle indiscrezioni, non siamo sicuri di cosa porterebbe in tavola un display quad-curvo oltre a una maggiore estetica, ma potrebbe essere un accenno a una revisione significativa dello smartphone Galaxy S23. In linea con le speculazioni secondo cui la serie S23, o almeno il suo membro Ultra, presenterà una fotocamera selfie sotto il display e un design completamente a tutto schermo, questo è uno sviluppo positivo.