Durante il Festival Automobile International di Parigi, la nuova Ferrari Daytona SP3 ha ottenuto il riconoscimento come supercar più bella del 2022. La terza Icona presentata dal brand del Cavallino Rampante ha stupito la giuria di esperti del festival che ha scelto di conferire il riconoscimento “Grand Prize: most beautiful supercar 2022“.

Ad impressionare i giudici sono state certamente le forme sinuose della vettura, frutto di una ricerca estetica che unisce tratti moderni a linee del passato. Inoltre, a sottolineare l’enorme lavoro svolto dall’azienda di Maranello, i giurati del Festival hanno consegnato anche un secondo premio al brand.

Flavio Manzoni, direttore del Centro Stile Ferrari, ha ottenuto il Grand Prize of Design. Questo secondo riconoscimento è dedicato al designer automobilistico che nel corso dell’anno è riuscito a distinguersi nel proprio lavoro. Le caratteristiche valutate dalla giuria sono l’originalità, la creatività e l’autorevolezza delle opere realizzate.

È indubbio che la Ferrari Daytona SP3 sia un modello unico nel proprio genere. La vettura della gamma Icona viene definita dalla stessa azienda come una contrapposizione di contrasti che rendono il design così particolare.

La supercar è chiaramente ispirata a vetture storiche, soprattutto le auto da corsa degli anni 60 e 70 come la 330 P4, la 350 Can-Am e la 512 S. Le linee prendono spunto dal mondo degli Sport Prototipi da cui deriva la scelta di realizzare una carrozzeria di tipo “Targa“.

Lo stesso Flavio Manzoni, Chief Design Officer, ha commentato la vittoria di entrambi i premi: “Questi due importantissimi riconoscimenti testimoniano in maniera inequivocabile la qualità e l’eccellenza raggiunte dal lavoro del Centro Stile Ferrari, che ho l’onore di dirigere, nonché la raffinatezza della ricerca formale operata sulla Ferrari Daytona SP3“.

La gamma Icona è pensata per celebrare la storia Ferrari e rivisitare in chiave moderna elementi presi in prestito dai veicoli classici del passato. Insieme alla Daytona SP3 fanno parte di questa famiglia anche le Ferrari Monza SP1 e SP2, vetture che ricordano le barchette da competizione degli anni 50.