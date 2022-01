Il prossimo 8 febbraio alle ore 15.00, Alfa Romeo solleverà ufficialmente il sipario su Tonale. Il nuovo SUV compatto del Biscione si andrà ad affiancare a Giulia e Stelvio, ampliando così la gamma di veicoli.

L’importanza di questo lancio è strategica per Alfa Romeo. Il SUV infatti avrà l’obiettivo di rilanciare le vendite del marchio tanto in Italia quanto in Europa e avvierà una vera e propria “metamorfosi” del brand.

In attesa di poter seguire l’evento in live streaming, il profilo Alfa Romeo ufficiale ha condiviso alcuni dettagli del SUV. Il Biscione sta cercando di mantenere alta l’attenzione svelando piccole curiosità nel corso dei giorni.

Alfa Romeo sta svelando alcuni piccoli ed interessanti dettagli di Tonale in attesa della presentazione ufficiale

Arte e attenzione ai dettagli. Scopri la nuova #AlfaRomeoTonale il giorno 8 febbraio. Che ‘‘La Metamorfosi’’ abbia inizio.https://t.co/OrbX4ccnvk #AlfaRomeo pic.twitter.com/KA4mFR2KtE — Alfa Romeo Italia (@AlfaRomeoIT) January 28, 2022

Come svelato su Twitter l’arte e l’attenzione ai dettagli saranno centrali su Tonale. Il brand ha mostrato gli interni del SUV rivelando cuciture rosse a contrasto sui sedili in pelle, una sezione del volante sempre in pelle con tanto di paddle per le marce. Una ulteriore immagine mostra un tricolore che sembra posizionato sullo specchietto retrovisore che integra gli indicatori di direzione.

Siamo certi che Tonale potrà contare su motorizzazioni ibride, lanciando quindi Alfa Romeo nell’elettrificazione che riguarderà l’intera gamma nel corso dei prossimi mesi. Il powertrain ibrido plug-in deriverà da quello di Jeep Compass 4xe ma sarà adattato per offrire la sportività che i clienti Alfa Romeo esigono.

Inoltre, non è da escludere il debutto di una versione full-electric, magari in arrivo pochi mesi dopo le tradizionali versioni con motore a combustione interna. Tuttavia, in questo caso restiamo in attesa della presentazione che sicuramente toccherà questo tema. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire Alfa Romeo Tonale in tutta la sua bellezza.