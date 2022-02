I prodotti hanno prezzi quasi azzerati da Comet, grazie ad una corrente campagna promozionale attivata indistintamente sull’intero territorio nazionale e sul sito ufficiale, in grado di scontare tanti dispositivi appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

Gli utenti che vogliono risparmiare possono anche decidere di ricevere la merce presso il proprio domicilio, avendo difatti la certezza di spendere poco, e sopratutto di vedersi interamente scontate le spese di spedizione, solo nel momento in cui l’ordine fosse di valore immediatamente superiore ai 49 euro. Al netto di tale vincolo, per il resto parliamo di una campagna con prodotti no brand e con garanzia di 24 mesi.

Comet: queste nuove offerte sono bellissime

Sconti incredibili sono disponibili da Comet nell’ultimo periodo, con questo volantino gli utenti sono effettivamente pronti a spendere pochissimo anche nel momento in cui volessero ad esempio acquistare un top di gamma. Il modello che maggiormente rappresenta questa filosofia di pensiero, è sicuramente il samsung Galaxy S21 FE, oggi viene commercializzato con un esborso finale di 699 euro, tramite il quale sarà possibile raggiungere prestazioni decisamente elevate.

Tutti gli altri sconti del volantino, invece, sono mirati verso modelli decisamente più economici, come ad esempio Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite o anche Realme 8, i cui prezzi si aggirano attorno ai 300 euro (al massimo). Indipendentemente da quale dispositivo sceglierete, ricordiamo comunque sarà commercializzato alle condizioni espresse in precedenza. Maggiori informazioni sono raccolte al link inserito qui.