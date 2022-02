Gli smartphone sono come al solito il fulcro centrale della maggior parte delle campagne promozionali dei principali rivenditori di elettronica, anche da Carrefour si possono scovare ottime occasioni per risparmiare, senza mai dover rinunciare alla qualità generale.

Gli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli ottimi sconti, devono comunque sapere che gli acquisti potranno essere effettuati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o limitazioni particolari. In parallelo, indipendentemente dal prodotto selezionato, è prevista la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire eventuali difetti di fabbrica.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire le migliori offerte della giornata.

Carrefour: nuovi prezzi con tantissimi sconti da non perdere

Gli utenti che sceglieranno di recarsi in negozio da Carrefour, potranno avere la possibilità di acquistare l’ultimo modello di casa Apple, quale è l’iPhone 13, ad un prezzo di 1059 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria integrata. Nel caso in cui si volesse spendere di meno, senza però spostarsi dal mondo dell’azienda di Cupertino, ecco arrivare iPhone X, proposto a soli 369 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti anche ad altri modelli con sistema operativo Android, come Xiaomi Redmi 9AT, ma anche Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10 5G, TCL 20 Se e similari, tutti in vendita a meno di 400 euro. Premendo il seguente link vi potrete collegare al sito ufficiale, per scoprire e conoscere da vicino le varie pagine della campagna, scoprendone anche i prezzi dedicati.