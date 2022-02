Molto apprezzata per la sua UI ed i suoi contenuti l’app Youtube Music si prepara ad alcuni ulteriori ritocchi. Unitamente ad un aspetto estetico senz’altro migliorato troviamo anche un’inedita funzione legata all’utilizzo delle Radio. L’aggiornamento è tutto da scoprire attraverso questa sensazionale anteprima. Ecco che cosa è pronta a riservarci i eslcusiva assoluta.

Youtube Music: cambio UI e nuova funzione Radio Consigliate

Un aggiornamento sta per essere applicato da Google per la sua piattaforma di streaming musicale di ultima generazione. La diatriba commerciale con il diretto concorrente Spotify volge l’ago della bilancia verso Music di Youtube che adesso si migliora nettamente rispetto al passato.

In primo piano, così come anticipato, la funzione Radio Consigliate che conta sul supporto di un algoritmo che analizza le preferenze di ascolto allo scopo di fornire un riscontro sulle radio potenzialmente idonee ai gusti dell’utente. Il sistema di analisi terrà conto di una molteplciità di fattori per elaborare i suggerimenti, fornendo consigli su misura attraverso la home dell’applicazione.

La novità grafica in primo piano vede la presenza di una schermata attraverso cui aggiungere facilmente un brano alle playlist. L’attuale interfaccia viene svecchiata rendendo tutto molto più semplice in ottica “aggiunta brani”. A partire da questo momento, infatti, sarà immediata l’individuazione della playlist idonea all’aggiunta della propria canzone preferita.

Le novità in oggetto sono al momento disponibili per un numero limitato di utenti. La distribuzione vera e propria sul canale pubblico avverrà solo in seguito in un momento non ancora meglio precisato dallo sviluppatore. Appuntamento al prossimo update da parte di Google.