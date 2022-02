Cana è la nuova stampante molecolare che “stampa” letteralmente bevande alcoliche e analcoliche. Il progetto, nato in seguito a una considerazione di David Friedberg, prende forma dopo un lungo periodo di elaborazione e suscita scalpore per via della sua capacità di produrre una quantità non indifferente di bevande grazie all’impiego di “cartucce” contenenti materiali organici.

Cana è la stampante che realizza bevande alcoliche e analcoliche!

La nuova stampante molecolare si basa sull’impiego di un’unica cartuccia contenente aromi vari che, in base al tipo di drink che si desidera realizzare, saranno impiegati insieme all’acqua, sostanza principale di ogni tipo di bevanda.

Sarà quindi sufficiente selezionare una delle numerose bevande proposte da Cana per ottenerla in pochi istanti. Queste, infatti, le parole dell’ideatore:

“Possiamo stampare un numero infinito di bevande da pochi composti aromatici principali. Sappiamo di poterlo fare in molte categorie di bevande esistenti: succhi di frutta, bibite gassate, hard seltzer, cocktail, vino, tè, caffè e birra. I test di gradimento dei consumatori hanno valutato le nostre bevande stampate come identiche o migliori rispetto alle alternative disponibili in commercio. Il nostro hardware può stampare le bevande in modo rapido e preciso, e farà risparmiare tempo e denaro.”

L’idea di realizzare delle bevande sul momento tramite Cana potrebbe dimostrarsi ottimale non soltanto dal punto di vista pratico ed economico. La soluzione sarebbe particolarmente efficace anche al fine di limitare la produzione di plastica e quindi efficace allo scopo di offrire un contributo reale nella salvaguardia dell’ambiente.

Cana dovrebbe essere già disponibile all’acquisto alla fine di questo mese. Nelle prossime settimane anche il costo dovrebbe essere annunciato dall’azienda produttrice.