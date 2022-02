La passione per i film e le serie in streaming è diffusa a livello globale e lo dimostrano le decine di servizi attivi in tutto il mondo. In Italia invece i protagonisti sono molto di meno ma sono in grado di offrire contenuti di qualità.

I ragazzi di JustWatch hanno analizzato i contenuti più visti nella settimana dal 20 al 30 gennaio e hanno realizzato la classifica dei 10 film e delle 10 serie più viste in straming. Tutte le produzioni provengono dalle piattaforme attive in Italia come Disney+, Amazon Prime Video, Netflix e Sky.

Per realizzare entrambe le classifiche, si è tenuto conto sia del numero di visualizzazioni ma anche del gradimento generale da parte degli spettatori. Grazie a questa combinazione, è possibile trovare sia nuove uscite che contenuti più classici ma comunque diventati subito dei cult.

Svelate le due nuove TOP 10 che permettono di scoprire i film e delle serie più viste in streaming la scorsa settimana

TOP 10 – Film in streaming

Attraverso i miei occhi La vita è bella Jojo Rabbit Ghostbuster – Legacy Macbeth Venom – La furia di Carnage Dune Spider-Man: Far From Home Space Jam – New Legends Seven Sisters

TOP 10 – Serie TV in streaming

Manifest YellowJackets L’attacco dei giganti Non siamo più vivi Archive 81 – Universi Alternativi Euphoria L’amica geniale Il trono di spade The Leftovers – Svaniti nel nulla Sherlock

Il film più visto questa settimana è Attraverso i miei occhi, pellicola dal 2019 diretta da Simon Curtis e tratta dal romanzo “L’arte di correre sotto la pioggia” di Garth Stein. La storia narra le vicende del pilota da corsa Danny (Milo Ventimiglia) raccontata in maniera inedita dagli occhi del suo cane.

La serie che ha catturato gli spettatori, invece, è Manifest. La serie è incentrata sui passeggeri del volo 828 della Montego Air che sembrano scomparire nel nulla. Il volo riappare dopo cinque anni mentre per tutti i passeggeri sono passate solo poche ore.