Il mondo dello streaming si arricchisce ogni giorno di nuovi contenuti originali ed avvincenti. Tutte le principali piattaforme attive in Italia offrono film e serie recenti ma anche produzioni che ormai possono essere considerate cult.

Il team di JustWatch ha estrapolato i dati di visioni registrati da Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky e non solo per elaborarne i risultati. Quello che ne è emerso sono le classifiche dei 10 film e delle 10 serie più viste nella settimana compresa tra il 17 e il 23 gennaio.

I dati tengono conto sia del numero di visualizzazioni dei singoli contenuti ma anche del gradimento dal parte del pubblico. I valori cambiano di settimana in settimana in base anche a quelli che sono gli stimoli esterni come l’uscita di un nuovo capitolo di una saga o l’annuncio di nuove produzioni.

Tra i film e le serie più viste in streaming nella scorsa settimana spiccano tante novità misteriose e paranormali

TOP 10 – Film in streaming

Ghostbuster – Legacy Macbeth Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso Dune Spider-Man: Un nuovo universo Venom – La furia di Carnage Space Jam – New Legends Spider-Man: Far From Home Jojo Rabbit Old

TOP 10 – Serie TV in streaming

Archive 81 – Universi Alternativi Manifest L’attacco dei giganti Euphoria YellowJackets Il trono di spade Demon Slayer Invincible Scream Landscapers – Un crimine quasi perfetto

Questa settimana, a dominare la sezione film troviamo Ghostbuster – Legacy, nuovo capitolo dedicato agli Acchiappafantasmi. La pellicola diretta da Jason Reitman si pone come seguito diretto di Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II (1989) e il cast originale ritorna ad interpretare i rispettivi ruoli.

Archive 81 – Universi Alternativi, invece, è la nuova serie disponibile su Netflix che unisce sovrannaturale, horror e mistero. La produzione è basata su un podcast omonimo ed è incentrata su ricercatori che catalogano l’archivio video di un filmaker scomparso.