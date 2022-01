Dopo aver incorporato OnePlus come sottomarchio sotto Oppo, l’azienda inizia a perdere la sua unicità. Ha affrettato l’introduzione di OnePlus 10 Pro, che potrebbe essere facilmente etichettato come OnePlus 9T Pro. Lo smartphone non è cambiato molto: il design è stato rinnovato, è stato installato lo Snapdragon 8 Gen 1 e la potenza di ricarica rapida è stata potenziata a 80W.

Forse l’azienda si riprenderà con l’arrivo di OnePlus 10 Ultra, previsto per la seconda metà di quest’anno. È probabile che abbiamo già un’idea di come sarà il dispositivo. Una fotografia brevettuale di uno smartphone OnePlus è stata scoperta dall’informatore online TechInsiderBlog. Visivamente è molto simile al OnePlus 10 Pro, ma uno dei tre sensori nella fotocamera principale è periscopico e fornivano anche un piccolo display supplementare.

OnePlus 10 Ultra arriverà tra qualche mese

Al momento, questo è solo un brevetto e non vi è alcuna garanzia che l’azienda lo commercializzerà. Se uno smartphone del genere deve essere rilasciato, potrebbe essere noto come OnePlus 10 Ultra. Non sappiamo molto della versione Ultra, a parte il fatto che potrebbe includere un chip Snapdragon 8 Gen 1 creato da TSMC.

OnePlus si è guadagnato una reputazione negli ultimi anni per la produzione di dispositivi di punta a un prezzo ragionevole. Il prezzo degli smartphone OnePlus è aumentato nel tempo, eguagliando quello dei modelli di punta di altri produttori. Tuttavia, sembra che il marchio abbia intenzione di tornare alle sue radici.

Secondo l’autorevole blog tecnologico cinese Digital Chat Station, OnePlus sta lavorando a una nuova linea di smartphone con ottime prestazioni e capacità di gioco, oltre a un prezzo economico. Secondo i rapporti, gli smartphone della nuova serie costeranno tra 315 e 475 euro in Cina. In generale, il costo degli smartphone in altri paesi supera quello della Cina; tuttavia, è improbabile che i prezzi dei nuovi prodotti si avvicinino al livello di altri flagship.

Secondo Digital Chat Station, gli smartphone della nuova serie saranno alimentati da chipset premium e saranno dotati di display piatti. Maggiori dettagli, come i modelli di chipset in uso, sono sconosciuti al momento. Questi potrebbero essere l’attuale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o MediaTek Dimensity 9000, o soluzioni degli anni precedenti, come lo Snapdragon 888, che è anche abbastanza buono per il prezzo.