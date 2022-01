Il 2021 è stato un anno importante per la piattaforma di streaming Disney Plus. Oltre a debuttare con i primi cinque spettacoli dei Marvel Studios, Disney ha anche lanciato quattro nuovi film su Premier Access.

Il 2022 potrebbe essere ancora più grande per il servizio, ma prima di andare avanti, vale la pena guardare indietro. Ad esempio, hai idea di quale fosse lo spettacolo più popolare su Disney Plus nel 2021? Ecco un suggerimento: non ha nulla a che fare con Star Wars o Marvel.

I Simpson conquistano il podio

Durante tutto il 2021, il sito web “What’s On Disney Plus” ha monitorato gli spettacoli più popolari che sono apparsi ogni giorno nell’elenco delle tendenze dell’app. Utilizzando questi dati, il sito ha messo insieme il suo elenco degli spettacoli più visti in streaming su Disney Plus nel 2021. Queste non sono statistiche ufficiali, ma offrono una prospettiva interessante su ciò che le persone guardano sul servizio di streaming.

Ecco i 10 show più visti a livello globale sulla piattaforma Disney Plus nel 2021:

The Simpsons Mickey’s House Bluey Jessie Loki Star Wars: The Mandalorian Wanda Vision What happens if…? Grey’s Anatomy The hawk and the winter soldier

Ovviamente, I Simpson non è l’unico motivo per cui le persone rimangono abbonate a Disney Plus. Nel 2022, la Marvel porterà almeno otto nuovi film e programmi sul servizio di streaming. Questi includono Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, The Guardians of the Galaxy Holiday Special e I Am Groot.