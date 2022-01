Secondo i rapporti, alcuni utenti Mac che hanno aggiornato l’ultima versione di macOS Monterey 12.2 stanno subendo un’elevata perdita della batteria durante la modalità di sospensione, che sembra essere causata dai device Bluetooth che attivano regolarmente i loro computer.

Il problema è stato segnalato dagli utenti nei forum MacRumors, Reddit e Twitter negli ultimi giorni, ma non è chiaro quanto sia diffuso il problema al momento. Dopo l’installazione di macOS 12.2, i clienti hanno riferito che la durata della batteria del proprio Mac è scesa dal 100% allo 0% durante la notte in modalità di sospensione.

Apple: gli utenti non hanno trovato ancora una soluzione

In Terminal, alcuni utenti hanno tentato di determinare l’origine del problema e hanno scoperto che gli accessori Bluetooth generano regolarmente un ‘DarkWake da Deep Idle’, che provoca il continuo risveglio del Mac dal sonno, con conseguente consumo di batteria. Sia i Mac basati su Intel che i Mac basati su M1 sembrano essere interessati dal problema.

Tuttavia, molti hanno segnalato che il problema si risolve quando il Bluetooth è disattivato o quando tutti i gadget Bluetooth vengono staccati dal Mac, il che non è una soluzione perfetta. All’inizio di questa settimana, Apple ha rilasciato la prima beta di macOS 12.3; tuttavia, non è ancora noto se quella versione risolva o meno il problema. Apple non ha ancora commentato il problema e speriamo che rilasci presto una soluzione.

Al momento, non esiste una vera soluzione per chi desidera avere il Bluetooth sempre acceso. Dunque, il consiglio è quello di ricordarsi di disattivare la tecnologia Bluetooth quando non vi serve.