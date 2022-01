Mark Gurman di Bloomberg ha evidenziato le sue previsioni per i nuovi prodotti Apple nell’ultimo numero della sua newsletter Power On. Questa primavera, secondo Gurman, Apple rilascerà un iPhone SE di terza generazione con 5G e un chip più veloce, un nuovo iPad Air e almeno un nuovo Mac che sarà alimentato dall’hardware Apple. Un evento Apple dovrebbe aver luogo a marzo o aprile.

Un rapporto del blog giapponese Mac Otakara ha recentemente affermato che Apple rilascerà un iPad Air di quinta generazione già questa primavera con caratteristiche simili all’iPad mini di sesta generazione, incluso un chip A15 Bionic, fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con Supporto Center Stage, 5G per i modelli cellulari e flash True Tone Quad-LED. Apple deve ancora confermare il rapporto.

Apple è pronta a rilasciare nuovi prodotti quest’anno

I processori M1 Pro e M1 Max, secondo Gurman, saranno utilizzati in un iMac più grande che verrà introdotto quest’anno. La macchina porterà il soprannome di iMac Pro e sarà paragonabile nello stile all’iMac da 24 pollici rilasciato lo scorso anno, secondo Gurman Ming-Chi Kuo, un analista noto per la sua precisione, ha recentemente dichiarato che il lancio di AirPods Pro è previsto per il quarto trimestre del 2022. Secondo lui, Apple sta pianificando un ‘importante aggiornamento’ per AirPods Pro nel corso dell’anno.

Gurman e Debby Wu di Bloomberg hanno precedentemente riferito che Apple aveva testato un design più compatto per gli AirPods Pro di seconda generazione che eliminerebbe gli steli che sporgono sotto gli auricolari. In caso di successo, il nuovo design sarebbe stato rilasciato nell’autunno di quest’anno. Se questo è il design finale, i nuovi AirPods Pro potrebbero essere paragonabili nell’aspetto ai Beats Studio Buds di Apple, che sono stati rilasciati all’inizio di quest’anno nella stessa fascia di prezzo.