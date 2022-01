Nelle concessionarie in estate del 2022, Renault continua a offrire dettagli sul design del suo nuovo SUV che, come già sappiamo, prenderà il posto della Kadjar. L’Austral, di cui conosciamo già lo stile della sua carrozzeria, ora ci lascia a bocca aperta anche con il primo schizzo della plancia, che non dovrebbe essere molto diversa da quella dei modelli di serie.

Spicca il nuovo linguaggio di design che va anche oltre quello presentato dalla non meno moderna Mégane elettrica. Molto affascinante, indubbiamente, il generoso schermo multifunzione centrale da 24,3 pollici. Questo pannello diventerà uno dei più grandi sul mercato e comprenderà tutte le funzionalità che già abbiamo conosciuto sulle altre vetture Renault, più le novità.

Un po’ di dettagli dell’erede della Kadjar

Dotata delle più recenti soluzioni smart e di connesse, l’interfaccia OpenR Link include Android Auto ed Apple CarPlay, oltre al motore di Ricerca Google e il navigatore Google Maps. Il 90% delle funzioni necessarie quotidianamente sono disponibili in uno o due clic.

Renault anticipa inoltre che all’interno di questo SUV, ci saranno molti vani portaoggetti (circa 30 litri di capacità totale) tra i quali un ampio bracciolo centrale di tipo scorrevole, che potrà essere utilizzato per riporre oggetti o per facilitare l’uso del sistema multimediale OpenR Link. Questa console include un’area dedicata allo smartphone che può essere ricaricato in modalità wireless.

Con il chiaro obiettivo di raggiungere le più alte dosi di comfort e versatilità, il marchio parla della presenza di sedili molto ergonomici e un divanetto posteriore scorrevole che può essere abbattuto premendo un pulsante nel bagagliaio. Inoltre, i sedili anteriori sono stati progettati per facilitare la comunicazione con i sedili posteriori.