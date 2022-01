Realme ha una serie di smartphone a basso costo in lavorazione per il rilascio nei prossimi mesi. Secondo i rapporti, gli smartphone delle serie Realme C31, C35 e 9 saranno rilasciati nel prossimo futuro, con la serie Realme 9 prevista per febbraio 2021. Ora, un altro telefono da gioco è emerso su Internet, questa volta con l’apparenza di essere un dispositivo a basso costo.

Il nuovo telefono Realme porta il numero di modello RMX3513, secondo la certificazione FCC che ha ricevuto. Con il supporto per la ricarica rapida a 18 W, è uno smartphone 4G dual-SIM con un grande schermo. Ha anche una batteria con una capacità di 5.000 mAh. Apprendiamo anche che il telefono verrà inviato con un cavo USB di tipo C e un paio di auricolari. Inoltre, viene preinstallato con Android 11 e la skin dell’interfaccia utente Realme sulla parte superiore del sistema operativo.

Realme rilascerà nuovi smartphone a febbraio

Riteniamo che sia un dispositivo Realme della serie C in base al numero di modello e ad altre caratteristiche. Il Realme C35, che ha recentemente superato Geekbench, ha un numero di modello abbastanza simile a RMX3511, che è il numero di modello del Realme C35.

Osservando le sue specifiche, il portale Geekbench ha scoperto che sarà alimentato da un SoC UNISOC e avrà 4 GB di RAM. Funziona sullo stesso sistema operativo Android 11 dell’RMX3513.

Il Realme RMX3513 deve ancora essere annunciato ufficialmente, ma dato che ha superato il processo di quotazione della FCC, potremmo aspettarci che venga rilasciato presto. Anticipiamo che il device sarà uno smartphone low-cost con schermo HD+, refresh rate a 60Hz e capacità fotografiche moderate.