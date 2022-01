Il Google Pixel 6a è atteso ormai da parecchi mesi ma il debutto sembra non essere del tutto lontano. In questi ultimi giorni la data di lancio è trapelata in rete grazie alle indagini di un leaker esperto, secondo il quale il colosso di Mountain View annuncerà al pubblico il suo dispositivo entro il mese di maggio di quest’anno. Il mese di lancio non è stato l’unico particolare emerso di recente, le specifiche tecniche e il design dello smartphone sono già noti, anche se è sempre opportuno prendere con le pinze quanto diffuso in rete fino alla presentazione ufficiale del dispositivo.

Google lancerà il suo Pixel 6a a maggio: ecco come sarà!

Piccolo fuori ma dalle prestazioni invitanti. Queste sembrano essere proprio le particolarità del Google Pixel 6a, il top di gamma che, seppur a distanza di diversi mesi, completerà la famiglia Pixel 6 già annunciata dal colosso.

Il dispositivo riprenderà il design dei modelli più sofisticati Pixel 6 e Pixel 6 Pro mostrando un display OLED ampio e privo di interruzioni, eccezion fatta per il foro che ospiterà la fotocamera frontale, i bordi saranno quasi inesistenti. Le dimensioni saranno ridotte rispetto ai top di gamma già in commercio: Google potrebbe optare per un display da 6,00 pollici. Non mancherà il processore prodotto dalla stessa azienda ma saranno eliminati alcuni sensori fotografici che caratterizzano il Pixel 6 e 6 Pro.

Il modulo fotografico presente sul retro dovrebbe non presentare particolari differenze rispetto ai modelli precedenti. Google farà nuovamente ricorso a una sezione sopraelevata rispetto alla scocca che va a ricoprire la parte posteriore del dispositivo e vi collocherà gli appositi sensori fotografici.