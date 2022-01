Iliad: 5 gigabit al secondo con la fibra per soli 15,99 euro al mese per sempre

L’operazione di rivoluzione di Iliad continua e non solo per quanto riguarda la rete mobile che ormai comprende circa 8,5 milioni di utenti sul territorio italiano. Secondo quanto riportato infatti sarebbero in netta crescita anche questi numeri, visto il ritorno della vecchia promozione che consente di avere 120 giga utilizzando la rete 5G in maniera totalmente gratuita. Ricordiamo inoltre che sono presi minuti ed SMS illimitati verso tutti per un pezzo di soli 9,99 € al mese per sempre senza rimodulazioni future.

In molti si aspettavano infatti che venisse riconfermata la rete da 150 giga, cosa che invece non è avvenuta. È arrivata però, come anticipato poche righe fa, un’altra sorpresa riguardante la rete fissa, la quale è diventato ufficiale con un’offerta davvero strepitosa.

Iliad: l’offerta fissa comprende tutto incluso per soli 15,99 € al mese se siete già clienti

La nuova promozione per la casa offerta da Iliad consentirà a tutti di pagare addirittura 15,99 € al mese per sempre se si è già clienti mobili con Iliad.

Nel caso in cui non doveste essere clienti del gestore, ecco un aumento dell’offerta a 23,99 € al mese con un’installazione del servizio a 39,99 €. Ricordiamo che è inclusa la fibra ottica fino a 5 gigabit per secondo insieme a minuti illimitati verso tutti i gestori italiani e stranieri.

Ecco il riassunto visibile anche sul sito ufficiale di Iliad: