Il famoso operatore mobile Iliad arriva ora fino a casa nostra dopo la presentazione ufficiale del suo piano promozionale Fibra. I costi sono decisamente contenuti al punto da spingere diversi utenti alla disdetta col loro attuale operatore. L’offerta è ricca con un tariffario che non supera i 23,99 euro al mese per sempre con incluse telefonate illimitate e tutto l’Internet di cui abbiamo bisogno ad una velocità super. Ecco le nuove condizioni.

Iliad Fibra: copertura, prezzi e condizioni della nuova promo Fibra Home

La Fibra Iliad non rispecchia nulla di quanto già visto con WindTre, TIM, Vodafone e gli altri operatori meno conosciuti del panorama italiano delle offerte Casa. Si parte da un prezzo di 23,99 euro per i nuovi clienti, bloccato ed eventualmente ridotto per i clienti mobile con addebito automatico del costo mensile della tariffa. In questo caso il prezzo si riduce ad appena 15.99 euro al mese tutto compreso.

Nel pacchetto il gestore di Benedetto Levi include non solo massima trasparenza ma anche:

Fino a 5 Gbit/s complessivi in download , 700 Mbit/s in upload ( su rete Open Fiber ) per 6 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari)

, 700 Mbit/s in upload ( ) per 6 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari) Solo tecnologia FTTH. Velocità massima in download di 5 Gbit/s complessivi (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi) raggiungibile nelle zone con tecnologia EPON iliad , e può variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi.

Velocità massima in download di raggiungibile nelle zone con , e può variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi. iliadbox in comodato d’uso gratuito.

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo e segreteria telefonica.

in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo e segreteria telefonica. iliad wifi extender, disponibile in locazione a 1,99 €/mese

L’offerta Iliad risulta accessibile da questo indirizzo ma attenti a cantar vittoria troppo presto poiché è necessaria prima una verifica preliminare della copertura di servizio effettuabiel dal precedente link direttamente in Home. Potete già installare una linea fissa Iliad o aspettate l’email di avvenuta copertura? Fateci sapere.