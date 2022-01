Euronics pare essere addirittura inarrestabile, data l’importanza della sua ultima campagna promozionale, indiscutibilmente una delle migliori del periodo appena trascorso, con la presenza al suo interno di prezzi sempre più bassi, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile o l’elettronica in generale.

Il risparmio pare essere alla portata di ogni consumatore in Italia, a patto che comunque sia disposto a recarsi personalmente in negozio, e possa anche accettare piccole differenze di socio in socio. Va ricordato, inoltre, che gli smartphone sono distribuiti con la solita garanzia della durata di 24 mesi, oltre alla solita variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Euronics: occasioni incredibili nel nuovo volantino

Il Festival della Tecnologia prosegue da Euronics con il lancio di alcuni sconti decisamente interessanti, anche applicati su smartphone più o meno allettanti. In prima pagina, ad esempio, spicca lo Xiaomi Redmi Note 10S (in questo caso brandizzato Vodafone) al prezzo di soli 219 euro, affiancato anche da un televisore LG LED da 45 pollici da 699 euro.

Scoprendo le pagine della campagna, tuttavia, è possibile scoprire anche altre promozioni ugualmente interessanti, come ad esempio lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, uno smartphone dalla qualità incredibilmente elevata, in vendita alla cifra finale di soli 299 euro. Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di casa Euronics, dovete comunque pensare di fare affidamento sulle seguenti pagine, in tal modo sarete sicuri di mettere mano alle principali promozioni attualmente disponibili.