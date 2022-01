Un nuovo volantino Euronics è letteralmente comparso all’orizzonte, in questi giorni gli utenti sono prontissimi a risparmiare il più possibile, riuscendo difatti a mettere le mani su alcuni dei prodotti più in voga del periodo, almeno per quanto ne concerne la richiesta generale.

Il risparmio è importante, ma è raggiungibile solo ed esclusivamente nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale. Segnaliamo infatti l’impossibilità di godere dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale, e sopratutto le differenze esistente tra i soci di appartenenza; il consiglio + sempre il solito, valutate attentamente le proposte attive solo nel negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics grandiosa: le migliori offerte per tutti

Grandi occasioni per tutti gli utenti da Euronics, grazie al recente volantino, infatti, i prezzi assumono una connotazione completamente differente, data la presenza di ottimi smartphone, ad un prezzo generalmente ridotto. I migliori in circolazione sono rappresentati da Apple iPhone 13, il modello più recente della lineup dell’azienda di Cupertino, disponibile a 899 euro, come anche Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale di soli 699 euro, pare essere più che adeguato, in confronto alle prestazioni offerte.

Volendo invece ridurre la spesa complessiva, senza superare la soglia ideologica dei 329 euro, ecco arrivare altre occasioni ugualmente interessanti, come Wiko Power U20, Oppo A53s, Oppo A94, Wiko Y52, Motorola Edge 20 o similari. Per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo la visione delle seguenti pagine.