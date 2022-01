OnlyFans: spopola su Instagram il trend "hot", ma è uno scherzo

I social non rappresentano mai la reale verità dei fatti. Quando ci soffermiamo su una foto altrui e la facciamo diventare la ragione di diete, digiuni, e perdita di peso eccessiva, stiamo semplicemente perdendo forze e tempo. Il motivo è la finzione di una felicità spropositata, di una vita senza problemi, di un corpo perfetto grazie alle app apposite per modificarne i “difetti”, nascoste dietro ad un banale video o ad una foto ritoccata. Tutto questo per dirvi di non credere sempre a ciò che si vede sui social. Nell’ultimo periodo, per esempio, sulle storie Instagram degli utenti stanno comparendo dei link di OnlyFans. Ma non vi sembra strano che ora siano tutti abbonati a tale servizio?

Onlyfans: il tutorial su come ricreare un link fake in Instagram

La verità anche in questo caso è un’altra. Trattasi semplicemente di uno scherzo teso dai vostri amici. Difatti se si clicca sul link, non ci si ritroverà sul social a luci rosse, bensì in un vero e proprio troll. Tale trend sta divertendo migliaia di utenti, tra cui anche Valerio Mazzei, Aurora Baruto e tanti altri. Ma come si creano i link falsi? Tranquilli, è più semplice di quanto sembra.

Ve lo spieghiamo brevemente con i 4 passaggi fondamentali: