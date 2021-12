La continua attualità per l’emergenza Covid riguarda ancora una volta anche WhatsApp. Proprio sulla piattaforma di messaggistica istantanea in questi giorni si assiste ad una nuova grande ondata di fake news. A differenza dell’anno scorso in cui il tema Covid era legato a sintomi e genesi del virus, a tenere banco in questo Natale è la questione vaccini. Le notizie fasulle sulla campagna di vaccinazione corrono tra le chat di gruppo ed i messaggi spam.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

Nonostante i buoni numeri della campagna di vaccinazione in Italia, anche con le terze dosi, ancora tante persone si lasciano condizionare delle fake news di WhatsApp. Le notizie fasulle riguardano perlopiù il siero di Pfizer. Sul web si paventa infatti la mancata compatibilità del farmaco contro le varianti Delta ed Omicron o l’insorgenza di effetti collaterali gravi nel lungo periodo.

Le notizie che circolano su WhatsApp in diverse occasioni sono state smentite tanto dai virologi quanto in generale dalla comunità scientifica. Due riviste di settore, il New England Journal of Medicine e Lancet, hanno confermato la validità di Pfizer con la variante Delta ed anche la mancanza di effetti collaterali importanti a mesi di distanza dalla vaccinazione.

L’unico dubbio attuale relativo a Pfizer è la possibile compatibilità con la nuova variante Omicron, isolata per la prima volta lo scorso Novembre in Sudafrica. Gli studi in corso diranno se per la nuova versione del virus sarà valida questa formula del vaccino o se servirà un aggiornamento, presumibilmente disponibile entro Marzo 2022.