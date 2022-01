In questi anni il noto produttore cinese Lenovo ha presentato sul mercato i suoi smartphone da gaming denominati Lenovo Legion. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni l’azienda presenterà molto presto un altro gaming phone denominato però Lenovo Halo. Quest’ultimo sembra che sarà un vero e proprio mostro di potenza grazie alla presenza del nuovo processore top di gamma di casa Qualcomm.

Lenovo presenterà il nuovo gaming phone Lenovo Halo: ecco cosa sappiamo

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, Lenovo Halo sarà il nuovo smartphone pensato per il gaming del noto produttore cinese. Come già accennato, non mancherà la potenza bruta su questo dispositivo. Come processore, infatti, dovrebbe esserci il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Oltre al SoC, non mancheranno anche altre feature di rilievo e molto importanti per garantire un’esperienza multimediale e di gaming al top. Il display, ad esempio, dovrebbe essere un P-OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e con un touch sampling rate di 300Hz.

Per quanto riguarda il design, una immagine render pubblicata in rete ci ha rivelato la presenza sul fronte di un piccolo foro centrale nel display dove sarà collocata la fotocamera anteriore. Sul retro, invece, ci sono tre fotocamere a semaforo da 50, 13 e 2 MP. La batteria avrà poi una capienza da 5000 mAh e saranno infine disponibili diversi tagli di memoria. Si parla di un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e un massimo di 256 GB di tipo UFS 3.1.