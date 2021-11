Le indiscrezioni sulla nuova famiglia OnePlus 10 iniziano a susseguirsi incessantemente. In particolare, sembra che la variante Pro sarà una delle prime a poter vantare l’utilizzo del SoC top di gamma realizzato da Qualcomm.

Il chipset Snapdragon 8 Gen1 sarà presentato nelle prossime ore e al momento non è chiaro quale sarà il device che lo adotterà per primo. Le indiscrezioni indicano che potrebbe essere Motorola con il Moto Edge X o eventualmente anche Xiaomi 12.

Mettendo da parte questa sfida per fregiarsi del titolo di primo smartphone con il SoC Qualcom più potente, sono emersi alcuni dettagli sulla famiglia OnePlus 10. Come indicato da MyDrivers, il produttore sembra intenzionato a giocare d’anticipo rispetto al passato.

OnePlus 10 Pro potrebbe essere uno dei primi smartphone ad utilizzare il SoC Qualcomm più potente di sempre

La presentazione della serie potrebbe avvenire già a gennaio del prossimo anno, anticipando di molto la data di lancio tradizionale. Tuttavia, la disponibilità internazionale non avverrà prima di marzo forse a causa della Crisi dei Chip che rende ancora difficile l’approvvigionamento.

Il leaker inoltre si è soffermato sulla possibile scheda tecnica di OnePlus 10 Pro. Il device si configura come un top di gamma assoluto che potrà contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. Il pannello supporterà il refresh rate a 120Hz ed integrerà un punch-hole per la fotocamera anteriore da 2MP.

Il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria UFS 3.1. Ancora una volta il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Hasselblad in una configurazione 48+50+8MP.

Ci aspettiamo una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 125W e la presenza dell’interfaccia proprietaria OxgenOS 12 basata su Android 12. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire nuovi dettagli in merito.